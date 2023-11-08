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Кади: "Ростов" — самый принципиальный соперник "Краснодара"

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Полузащитник "Краснодара" Кади Боржес назвал "Ростов" главным соперником своей команды.
Фото: ФК "Краснодар"
"В этом сезоне сыграли еще не со всеми, но, скорее всего, это "Ростов". Наш главный соперник! Именно перед матчем с ним я увидел дух особого соперничества в раздевалке", — сказал Кади.

В нынешнем сезоне 27-летний Кади в 19 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал результативную передачу.

Ближайший матч между "Ростовом" и "Краснодаром" запланирован на 10 марта 2024 года. Для команд это будет второй тур чемпионата России после зимней паузы.

Источник: РИА Новости.

Боржес Ростов Краснодар
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