"Почему я появился в стартовом составе при Абаскале? Не знаю (улыбается). Но, как видите, наверное, больше некого было выпускать на эту позицию. Один защитник остался, поэтому я использовал свой шанс", — сказал Чернов.
Отметим, что основной защитник "Спартака" Срджан Бабич отбывал дисквалификацию после травмы, а капитан Георгий Джикия был травмирован. В нынешнем сезоне 27-летний Чернов принял участие в девяти матчах и отдал результативную передачу, проведя на поле 582 минуты.
Источник: "Известия".
Чернов — о месте в старте "Спартака": наверное, больше некого было выпускать на эту позицию
Защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал своё появление в стартовом составе команды на матч 14-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ