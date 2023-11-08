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Чернов — о месте в старте "Спартака": наверное, больше некого было выпускать на эту позицию

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Защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал своё появление в стартовом составе команды на матч 14-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Почему я появился в стартовом составе при Абаскале? Не знаю (улыбается). Но, как видите, наверное, больше некого было выпускать на эту позицию. Один защитник остался, поэтому я использовал свой шанс", — сказал Чернов.

Отметим, что основной защитник "Спартака" Срджан Бабич отбывал дисквалификацию после травмы, а капитан Георгий Джикия был травмирован. В нынешнем сезоне 27-летний Чернов принял участие в девяти матчах и отдал результативную передачу, проведя на поле 582 минуты.

Источник: "Известия".

Спартак Локомотив Чернов
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