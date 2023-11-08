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Горлукович: "Зенит" однозначно станет чемпионом. Я не верю в "Краснодар"

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Бывший игрок дортмундской "Боруссии" Сергей Горлукович ответил на вопрос, кто выиграет РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Тут однозначный ответ — "Зенит". Другого варианта нет. В "Краснодар" не верю. У них и так уже успешный сезон, и второе место будет успехом", — цитирует Горлуковича "Матч ТВ".

После 14 туров "Краснодар" является лидером чемпионата России, набрав 31 очко. "Зенит" находится на втором месте в таблице. У команды Сергея Семака 28 очков. Лидеры РПЛ сыграют с друг другом на "Газпром Арене" 11 ноября в 19:30 в Санкт-Петербурге.

Зенит Горлукович Краснодар
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