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Кобелев: у "Сочи" есть большие шансы выбраться из зоны вылета

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Экс-тренер московского "Динамо" и "Крыльев Советов" Андрей Кобелев поделился своим мнением о шансах "Сочи" остаться в РПЛ по итогам этого сезона.
Фото: ФК "Сочи"
"Сочи" – достаточно квалифицированная команда. Там собраны опытные исполнители, которые ведут игру. Сейчас они попали в какую-то яму. Думаю, у них большие шансы выбраться из зоны вылета", — приводит слова Кошелева "РБ Спорт".

Сейчас "Сочи" находится на последнем месте в РПЛ. У клуба на счету 10 очков за 14 матчей. По ходу этого сезона команда сменила главного тренера. Изначально сочинцев тренировал Дмитрий Хохлов, а теперь Александр Точилин.

12 ноября на стадионе "Фишт" "Сочи" сыграет против "Рубина" в рамках 15-го тура РПЛ. Начало назначено на 19:00.

Сочи Кобелев
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