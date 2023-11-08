"Я рекомендовал Файзуллаева в "Локомотив", но там не обратили внимания на него. Странно — почему? Но это уже работа их селекционного отдела, не знаю, работают ли они вообще там. Я рад, что Абосс приехал в ЦСКА и показывает неплохую игру", — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.
Файзуллаев перешел в ЦСКА минувшим летом за 500 тысяч Евро. За армейский клуб узбекский футболист сыграл 13 матчей. В них 20-летний игрок забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач.
После 14 туров ЦСКА располагается на третьей строчке в таблице РПЛ. Красно-синие набрали 24 очка. Следующим соперником для москвичей станет воронежский "Факел".
Канчельскис: я рекомендовал Файзуллаева в "Локомотив". Не знаю, работают ли в их селекционном отделе
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, что он рекомендовал "Локомотиву" приобрести Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА