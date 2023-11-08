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Аршавин: если бы в "Зените" россияне были лучше легионеров, они бы играли

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Бывший футболист лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин поделился своим мнением о критике в адрес "Зенита" из-за большого количества иностранных игроков в составе.
Фото: ФК "Зенит"
"Много южноамериканцев, в частности бразильцев, — такая тенденция, клуб выбрал такой курс. Нормально ли, что восемь легионеров выходят на поле в стартовом составе? Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли", — приводит слова Аршавина "СЭ".

В данный момент у "Зенита" в заявке 11 легионеров. 7 бразильцев, 2 колумбийских игрока, 1 серб и 1 французкий футболист.

"Зенит" побеждает в РПЛ на протяжении 5 последних лет. Сейчас сине-бело-голубые идут на втором месте в РПЛ, набрав 29 очков. Следующий матч в чемпионате России петербуржцы сыграют против "Краснодара". Встреча российских клубов пройдет на "Газпром Арене" 11 ноября в 19:30.

Зенит Аршавин
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