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Гранат: не знаю, почему ни одного игрока "Динамо" не вызвали в сборную России. Это странное решение

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Бывший игрок московского "Спартака" Владимир Гранат прокомментировал отсутствие футболистов "Динамо" в составе сборной России на ноябрьские сборы.
Фото: ФК "Динамо"
"Не знаю, почему ни одного игрока "Динамо" не вызвали в сборную. В первую очередь это выбор тренера. Но это странное решение для меня. Тот же Тюкавин точно заслужил вызова в сборную", — передает слова Граната "Чемпионат".

Вчера, 7 ноября, стал известен состав сборной России на ноябрьские сборы. В списке игроков не оказалось ни одного футболиста из московского "Динамо". Сборы пройдут с 13 по 20 ноября.

20 ноября национальная команда сыграет против сборной Кубы. Встреча команд пройдет в Волгограде на "Волгоград Арене".

Динамо Гранат Сборная России
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