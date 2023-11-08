"Не знаю, почему ни одного игрока "Динамо" не вызвали в сборную. В первую очередь это выбор тренера. Но это странное решение для меня. Тот же Тюкавин точно заслужил вызова в сборную", — передает слова Граната "Чемпионат".
Вчера, 7 ноября, стал известен состав сборной России на ноябрьские сборы. В списке игроков не оказалось ни одного футболиста из московского "Динамо". Сборы пройдут с 13 по 20 ноября.
20 ноября национальная команда сыграет против сборной Кубы. Встреча команд пройдет в Волгограде на "Волгоград Арене".
Гранат: не знаю, почему ни одного игрока "Динамо" не вызвали в сборную России. Это странное решение
Бывший игрок московского "Спартака" Владимир Гранат прокомментировал отсутствие футболистов "Динамо" в составе сборной России на ноябрьские сборы.
Фото: ФК "Динамо"