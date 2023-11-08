"Мы начали не великолепно, но старались, сейчас уже нашли свою игру. Я думаю, что мы на правильном пути, самое главное, что все понимаем ситуацию, пытаемся из нее выйти", — цитирует Литвинова ТАСС.
После 14 туров "Сочи" расположился на последнем месте в РПЛ, набрав 10 очков. Следующим соперником для южан станет "Рубин". Игра пройдет 12 ноября в 19:00.
В нынешнем сезоне Литвинов сыграл 14 матчей. За это время центральный защитник не отметился результативными действиями.
Вячеслав Литвинов: "Сочи" понимает свою ситуацию и пытается выйти из нее
Защитник "Сочи" Вячеслав Литвинов рассказал о том, что команда будет пытаться сохранить свое место в РПЛ.
Фото: РФС