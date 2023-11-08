"Годы берут свое. Все-таки Дзюба уже малоподвижен, хотя, конечно, голевое чутье никуда не делось. Считаю, сейчас можно говорить о дзюбозависимости "Локомотива". Альтернативы ему на острие атаки нет, — приводит слова Газзаева "СЭ".
В сезоне-2023/24 Дзюба сыграл 16 матчей. За это время 35-летний россиянин забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
После 14 туров "Локомотив" располагается на седьмой строчке таблицы. Железнодорожники набрали 21 очко. В следующем матче чемпионата красно-зеленые сыграют против "Ахмата". Встреча пройдет 11 ноября в Москве на "РЖД Арене".
Газзаев: Дзюба уже малоподвижен, но голевое чутье никуда не делось
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру форварда "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: Sport24