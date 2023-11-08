– Вопрос об организации матчей обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр на данном стадионе нет, – цитирует ответ пресс-службы КХЛ издание ТАСС.
Ранее инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале написал, что хоккейный "Спартак" решил вопрос с проведением "Зимней классики" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против санкт-петербургского СКА на "Открытие Арене" нынешней зимой. В настоящее время "красно-белые" прорабатывают вариант с датой встречи.
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов в комментарии "СЭ" рассказал, что такая идея действительно существует, но добавил, что говорить о конкретике пока преждевременно.
Пресс-служба КХЛ: в данный момент конкретных планов о проведении хоккейных игр на "Открытие-Арене" нет
В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги отреагировали на информацию о возможном проведении хоккейного матча регулярного чемпионата КХЛ на футбольном поле стадиона "Открытие Арена".
Фото: ФК "Спартак"