"В расширенный список попали все лучшие игроки, но я бы добавил защитников "Зенита" Кругового и Караваева. Они играют в сильнейшем клубе и показывают очень хороший футбол. Оба достойны приглашения в сборную", — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.
13 ноября в Новогорске начнутся сборы сборной России. 20 ноября команда Валерия Карпина проведет матч против Кубы. Встреча команд состоится в Волгограде.
В текущем сезоне Караваев сыграл 16 матчей. За это время защитник отдал 3 голевые передачи. Вместе с "Зенитом" Вячеслав 4 раза добывал золотые медали РПЛ.
В нынешнем сезоне Круговой принял участие в 13 играх за "Зенит". В них защитник отдал 2 голевые передачи. Данил является четырехтактным чемпионом России в составе родного петербургского клуба.
Балахнин: в состав сборной России я бы добавил Кругового и Караваева
Экс-тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, каких игроков он бы пригласил на ноябрьские сборы национальной команды России.
Фото: ФК "Зенит"