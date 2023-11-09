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Балахнин: в состав сборной России я бы добавил Кругового и Караваева

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Экс-тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, каких игроков он бы пригласил на ноябрьские сборы национальной команды России.
Фото: ФК "Зенит"
"В расширенный список попали все лучшие игроки, но я бы добавил защитников "Зенита" Кругового и Караваева. Они играют в сильнейшем клубе и показывают очень хороший футбол. Оба достойны приглашения в сборную", — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

13 ноября в Новогорске начнутся сборы сборной России. 20 ноября команда Валерия Карпина проведет матч против Кубы. Встреча команд состоится в Волгограде.

В текущем сезоне Караваев сыграл 16 матчей. За это время защитник отдал 3 голевые передачи. Вместе с "Зенитом" Вячеслав 4 раза добывал золотые медали РПЛ.

В нынешнем сезоне Круговой принял участие в 13 играх за "Зенит". В них защитник отдал 2 голевые передачи. Данил является четырехтактным чемпионом России в составе родного петербургского клуба.

Зенит Караваев Круговой Балахнин Сборная России
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