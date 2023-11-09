"Наши матчи с "Краснодаром" всегда очень интересные, чего стоит игра в Краснодаре, которая завершилась со счетом 3:2. Я уверен, что будет интересный матч в субботу", — цитирует Медведева ТАСС.
После 14 туров "Краснодар" находится на первой строчке таблицы, набрав 31 очко. "Зенит" идет следом с 29 очками на счету. Матч между лидерами российского чемпионата пройдет в субботу, 11 ноября, в 19:30 на "Газпром Арене".
В последний раз две эти команды встречались 13 мая 2023 года. Тот матч завершился ничьей 2:2.
Председатель правления "Зенита" Медведев: я уверен, что матч против "Краснодара" будет интересным
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против "Краснодара" в рамках 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"