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Председатель правления "Зенита" Медведев: я уверен, что матч против "Краснодара" будет интересным

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против "Краснодара" в рамках 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Наши матчи с "Краснодаром" всегда очень интересные, чего стоит игра в Краснодаре, которая завершилась со счетом 3:2. Я уверен, что будет интересный матч в субботу", — цитирует Медведева ТАСС.

После 14 туров "Краснодар" находится на первой строчке таблицы, набрав 31 очко. "Зенит" идет следом с 29 очками на счету. Матч между лидерами российского чемпионата пройдет в субботу, 11 ноября, в 19:30 на "Газпром Арене".

В последний раз две эти команды встречались 13 мая 2023 года. Тот матч завершился ничьей 2:2.

Зенит Краснодар Медведев
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