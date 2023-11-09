Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Славия
1 - 0 1 0
Рома2 тайм
Карабах
0 - 0 0 0
Байер2 тайм
Маккаби
1 - 0 1 0
Вильярреал2 тайм
Ренн
3 - 1 3 1
Панатинаикос2 тайм
Тулуза
2 - 1 2 1
Ливерпуль2 тайм
Аякс
0 - 2 0 2
Брайтон энд Хоув2 тайм
АЕК
23:00
МарсельНе начат
Вест Хэм Юнайтед
23:00
ОлимпиакосНе начат
Фрайбург
23:00
БачкаНе начат
Бетис
23:00
АрисНе начат
Аталанта
23:00
ШтурмНе начат

Газзаев: Федотов отлично работает, учитывая травмы и кадровые проблемы ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об ожиданиях от выездного матча "армейцев" против воронежского "Факела" и оценил работу Владимира Федотова на посту главного тренера команды.
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА неизменно боролся за победу в чемпионате как минимум последние 20 лет. Если говорить о текущем сезоне, хотелось бы для начала отметить главного тренера команды Владимира Федотова. Он отлично работает, учитывая травмы и кадровые проблемы. Конечно, победа над "Факелом" позволит ЦСКА включиться в борьбу за чемпионство. А если еще в зимнюю паузу последует усиление состава, то будут все возможности для борьбы за трофей до самого конца, – цитирует Газзаев RT.

После 14-ти сыгранных туров чемпионата России ЦСКА замыкает тройку лидеров, набрав 24 очка. Отставание от идущего вторым "Зенита" насчитывает 5 очков, от возглавляющего таблицу "Краснодара" "армейцев" отделяют 7 баллов. В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги команда Владимира Федотова в Воронеже 11 ноября сыграет с местным "Факелом". В тот же день "Зенит" и "Краснодар" встретятся друг с другом в центральной игре тура на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

ЦСКА Факел Газзаев Федотов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится