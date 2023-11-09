– ЦСКА неизменно боролся за победу в чемпионате как минимум последние 20 лет. Если говорить о текущем сезоне, хотелось бы для начала отметить главного тренера команды Владимира Федотова. Он отлично работает, учитывая травмы и кадровые проблемы. Конечно, победа над "Факелом" позволит ЦСКА включиться в борьбу за чемпионство. А если еще в зимнюю паузу последует усиление состава, то будут все возможности для борьбы за трофей до самого конца, – цитирует Газзаев RT.
После 14-ти сыгранных туров чемпионата России ЦСКА замыкает тройку лидеров, набрав 24 очка. Отставание от идущего вторым "Зенита" насчитывает 5 очков, от возглавляющего таблицу "Краснодара" "армейцев" отделяют 7 баллов. В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги команда Владимира Федотова в Воронеже 11 ноября сыграет с местным "Факелом". В тот же день "Зенит" и "Краснодар" встретятся друг с другом в центральной игре тура на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.
Газзаев: Федотов отлично работает, учитывая травмы и кадровые проблемы ЦСКА
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об ожиданиях от выездного матча "армейцев" против воронежского "Факела" и оценил работу Владимира Федотова на посту главного тренера команды.
Фото: ПФК ЦСКА