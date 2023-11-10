— Возможно ли теперь увидеть меня в России? Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны.
Последним клубом 78-летнего Мирчи Луческу является киевское "Динамо". В украинском коллективе румынский специалист работал с июля 2020 года. 3 ноября стало известно о том, что Луческу подал в отставку с поста главного тренера команды.
Напомним, ранее Мирча Луческу уже работал в Российской Премьер-Лиге. С мая 2016 по май 2017 года румынский специалист руководил петербургским "Зенитом".
Источник: "СЭ"
Луческу – о возможном возвращении в Россию: я уважаю все страны
Бывший тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу высказался о возможном возвращении в Россию.
Фото: Getty Images