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Кавазашвили: Дзюба — самый опасный нападающий в России

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Ветеран советского футбола Анзор Кавазашвили считает форварда "Локомотива" Артёма Дзюбу самым опасным игроком на своей позиции в России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Дзюба — самый опасный нападающий в России. Он из ничего может создать момент, который приведет к голу. Артем очень техничный", — сказал Кавазашвили.

35-летний Дзюба — лучший бомбардир в истории Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт"Ф

Кавазашвили Локомотив Дзюба
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