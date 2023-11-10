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Петржела: Семак не выиграл бы в "Спартаке" чемпионат России. Для этого нужно иметь в спонсорах "Газпром"

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Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела оценил гипотетические шансы Сергея Семака выиграть чемпионат России на посту главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
– Думаю, Семак не выиграл бы в "Спартаке" чемпионат России. Чтобы этого достичь, нужно иметь в спонсорах "Газпром". Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний "Зенит" чемпионом страны, а Сергей в "Спартаке" не добился бы успеха. Не было бы ни чемпионств, ни медалей. Нужно много денег и влияние, – цитирует 70-летнего чешского специалиста "РБ Спорт".

Сергей Семак был утвержден в должности главного тренера "Зенита" летом 2018 года. 47-летний специалист на протяжении 5 сезонов подряд приводил питерскую команду к золотым медалям чемпионата России. Перед заключительным туром первого круга "сине-бело-голубые" располагаются на второй строчке в таблице РПЛ, отставая на 2 очка от лидера "Краснодара". В ближайшем матче "Зенит" на своем поле принимает "быков". Игру рассудит москвич Сергей Карасев. Отметим, что в случае победы хозяева завершат первую половину чемпионата на первом месте.

Спартак Зенит Семак Абаскаль Петржела
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