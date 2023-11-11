"Никаких проблем нет. Налоговый период до первого декабря. У меня никогда не было проблем с налогами", — сказал Комбаров.
Ранее появилась информация, что у бывшего футболиста накопилась задолженность перед налоговой в размере 860 тысяч рублей. Писали, что в скором времени долг тренера должны передать судебным приставам, а а его счёт заблокировать.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Комбаров — о слухах про долги: у меня никогда не было проблем с налогами
Главный тренер "Звезды" Дмитрий Комбаров опроверг информацию о своих долгах перед налоговой.
Фото: ФК "Звезда"