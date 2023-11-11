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Комбаров — о слухах про долги: у меня никогда не было проблем с налогами

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Главный тренер "Звезды" Дмитрий Комбаров опроверг информацию о своих долгах перед налоговой.
Фото: ФК "Звезда"
"Никаких проблем нет. Налоговый период до первого декабря. У меня никогда не было проблем с налогами", — сказал Комбаров.

Ранее появилась информация, что у бывшего футболиста накопилась задолженность перед налоговой в размере 860 тысяч рублей. Писали, что в скором времени долг тренера должны передать судебным приставам, а а его счёт заблокировать.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Комбаров Д Звезда
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