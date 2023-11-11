"Шансы приблизительно равны, но многое будет зависеть от реализации... Игра "Зенита" в два нападающих — это проблема для обороны "Краснодара", где не хватает Кайо. Этот матч — хороший шанс для обеих команд уйти на первом месте на перерыв, но и закладываются возможности для претензий на чемпионство", — сказал Бышовец.
Отметим, что игра двух команд, занимающих в турнирной таблице чемпионата России первое и второе места, соответственно, пройдёт уже сегодня, 11 ноября. Коллективы встретятся на поле "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге. Если "Зенит" сумеет победить дома, то поднимется на первое место в турнирной таблице. Если "Краснодар" сыграет вничью или победит, то сохранит за собой лидирующую позицию.
Источник: "Чемпионат".
Бышовец: игра "Зенита" в два нападающих — это проблема для обороны "Краснодара"
Прославленный советский тренер Анатолий Бышовец высказался на тему предстоящего матча между "Зенитом" и "Краснодаром" в 15-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"