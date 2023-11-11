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Кержаков: в Сербии хорошее отношение к русским. Никаких проблем моя семья не встретила

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Главный тренер сербского "Спартака" Александр Кержаков рассказал, что в стране хорошее отношение к русским.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
"Здесь хорошее отношение к русским. Никаких проблем ни я, ни моя семья, ни мои знакомые не встретили. За время пребывания особо ничего не удивляет. Я больше сконцентрирован на футболе, на работе", — сказал Кержаков.

Отметим, что российский специалист возглавил клуб из Суботицы в июне 2023 года. Ранее Кержаков, завершивший игровую карьеру шесть лет назад, работал также с кипрским клубом "Кармиоттиса", а всю остальную тренерскую карьеру провёл в российских клубах и сборных.

Источник: ТАСС.

Кержаков Спартак Суботица
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