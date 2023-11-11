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Гончаренко: мы играли в тот футбол, который был выгоден "Крыльям Советов"

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 15-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:3).
Фото: Чемпионат.com
- В первом тайме у нас был плохой прессинг, мы были растянуты, играли в тот футбол, который был выгоден «Крыльям Советов». Во втором тайме выровняли положение, но у нас пока не хватает качеств на флангах, чтобы доставлять мяч в чужую штрафную. Не хватает контроля мяча на флангах.

В субботу, 11 ноября, состоялась встреча 15-го тура РПЛ, в которой "Крылья Советов" принимали на своем поле "Урал". Матч прошел в Самаре и завершился победой хозяев (3:1). Таким образом серия подопечных Виктора Гончаренко без побед в чемпионате России достигла 10 игр подряд. Последняя победа уральцев была одержана 19 августа в пятом туре российской Премьер-лиги против "Балтики" (1:0). По итогам 15 сыгранных туров екатеринбуржцы набрали 16 очков и занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

Гончаренко Урал Крылья Советов
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