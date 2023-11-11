"Лучше было бы с такой таблицей подводить итоги чемпионата, но сегодня мы подводим итоги первого круга. Я поблагодарил ребят. Мы не команда, которая обязательно должна быть лидером чемпионата, поэтому нас немного бросало", - цитирует Осинькина Metaratings.ru.
"Крылья Советов" обыграли "Урал" со счетом 3:1 в матче пятнадцатого тура российской Премьер-лиги и, набрав 25 очков, поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Таким образом подопечные Игоря Осинькина прервали свою безвыигрышную серию в чемпионате России, которая насчитывала четыре матча. Всего в нынешнем сезоне в активе самарского коллектива 7 побед, 4 ничьих и 4 поражения.
Осинькин - о третьем месте "Крыльев Советов": лучше бы с такой таблицей подводить итоги чемпионата
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел промежуточные итоги чемпионата после победы в 15-м туре РПЛ над "Уралом" (3:1).
Фото: РПЛ