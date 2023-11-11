– Сегодня была игра на три результата. В концовке нас немного задавили, и если бы "Зенит" забил, я бы не удивился. Екнуло ли сердце, когда мяч в компенсированное время попал в штангу? Но мяч же в штангу попал. После того как в концовке, мягко говоря, отскочили и нам должны были забивать, ничья выглядела комфортной.
Прошло 15 матчей, впереди столько же. Да, мы на первом месте, есть небольшой отрыв. Мы в курсе этого и понимаем, где находимся. Понимаем, что в этом году шанс стать чемпионом как минимум есть, – цитирует Сафонова "Матч ТВ".
11 ноября действующий чемпион России "Зенит" на своем поле сыграл вничью с лидером нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги "Краснодаром" в центральном матче 15-го тура. Игра на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1 (0:0).
На 63-й минуте полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян вывел гостей вперед, оказавшись первым на добивании. Всего 7 минут понадобилось хозяевам, чтобы восстановить равенство. Колумбийский нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра головой замкнул расчетливую подачу своего соотечественника Вильмара Барриоса и огорчил голкипера "быков" Матвея Сафонова. На 92-й минуте полузащитник питерской команды Андрей Мостовой после сольного прохода мог принести своей команде победу, но попал в штангу.
Благодаря этому результату "Краснодар" набрал 32 очка и сохранил за собой первое место в чемпионате России. "Зенит" с 30 очками остался на второй строчке в таблице РПЛ по итогам первого круга.
Матвей Сафонов: была игра на три результата. В концовке, мягко говоря, отскочили
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов признал, что его команде повезло удержать ничью в выездном матче 15?го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1).
Фото: "Матч ТВ"