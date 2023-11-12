Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Динамо
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
РубинЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 1 4 1
ШинникЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Тюмень
3 - 0 3 0
КубаньЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
АланияЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
ТорпедоЗавершен
Химки
2 - 2 2 2
АкронЗавершен
Родина
4 - 0 4 0
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Косово
0 - 0 0 0
Израиль1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон энд Хоув
1 - 1 1 1
ШеффилдЗавершен
Вест Хэм Юнайтед
3 - 2 3 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен
Ливерпуль
3 - 0 3 0
БрентфордЗавершен
Челси
4 - 4 4 4
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
2 - 1 2 1
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 1 1 1
БетисЗавершен
Атлетико
0 - 1 0 1
Вильярреал1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
0 - 1 0 1
ЭмполиЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен
Фиорентина
2 - 1 2 1
БолоньяЗавершен
Лацио
0 - 0 0 0
РомаЗавершен
Интер
0 - 0 0 0
Фрозиноне1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
4 - 0 4 0
УнионЗавершен
Вердер
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
Фрайбург2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
1 - 1 1 1
ТулузаЗавершен
Мец
3 - 1 3 1
НантЗавершен
Клермон
1 - 0 1 0
ЛорьянЗавершен
Ренн
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Ланс
0 - 0 0 0
Марсель1 тайм

Червиченко: Левников что – купил на несколько лет вперед абонемент на матчи "Спартака" с "Ростовом"? Других судей нет?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко выразил недоумение по поводу назначения Кирилла Левникова главным судьей на матч "Спартака" и "Ростова" (2:1) в 15-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Из удивительного – только стабильность судейства Левникова. Не понимаю, он что – купил на несколько лет вперед абонемент на матчи "Спартака" с "Ростовом"? В прошлом году он судил, когда бились за третье место, в этом судит. Интересно, у нас других судей что ли нет, которые могут этот матч обслужить? Или в этом кроется какой-то скрытый умысел? Если у Каманцева и Мажича сразу стоит задача завести команду в состояние нервяка, у них это получается, – цитирует Червиченко "Матч ТВ".

12 ноября московский "Спартак" дома одержал победу в заключительном матче 15-го тура чемпионата России и завершил первый круг РПЛ на шестом месте в таблице. Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Финальный свисток Кирилла Левникова зафиксировал счет 2:1 (2:0) в пользу "красно-белых". На четвертой минуте полузащитник Михаил Игнатов вывел "Спартак" вперед - 1:0. Спустя 11 минут нападающий Квинси Промес удвоил преимущество хозяев поля.

Во втором тайме "Ростов" заработал пенальти в результате игры рукой в своей штрафной площади спартаковца Руслана Литвинова. 11-метровый реализовал защитник "желто-синих" Максим Осипенко, уверенно пробив в "девятку". Однако уйти от поражения в оставшееся до конца встречи время команде Валерия Карпина не удалось.

"Спартак" набрал 24 очка и завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте. "Ростов" с 17 очками остался на 11-й строчке в таблице РПЛ после 15-ти сыгранных туров.

Спартак Ростов Судейство Червиченко Левников
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -8
  • Не нравится