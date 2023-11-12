– Из удивительного – только стабильность судейства Левникова. Не понимаю, он что – купил на несколько лет вперед абонемент на матчи "Спартака" с "Ростовом"? В прошлом году он судил, когда бились за третье место, в этом судит. Интересно, у нас других судей что ли нет, которые могут этот матч обслужить? Или в этом кроется какой-то скрытый умысел? Если у Каманцева и Мажича сразу стоит задача завести команду в состояние нервяка, у них это получается, – цитирует Червиченко "Матч ТВ".
12 ноября московский "Спартак" дома одержал победу в заключительном матче 15-го тура чемпионата России и завершил первый круг РПЛ на шестом месте в таблице. Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Финальный свисток Кирилла Левникова зафиксировал счет 2:1 (2:0) в пользу "красно-белых". На четвертой минуте полузащитник Михаил Игнатов вывел "Спартак" вперед - 1:0. Спустя 11 минут нападающий Квинси Промес удвоил преимущество хозяев поля.
Во втором тайме "Ростов" заработал пенальти в результате игры рукой в своей штрафной площади спартаковца Руслана Литвинова. 11-метровый реализовал защитник "желто-синих" Максим Осипенко, уверенно пробив в "девятку". Однако уйти от поражения в оставшееся до конца встречи время команде Валерия Карпина не удалось.
"Спартак" набрал 24 очка и завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте. "Ростов" с 17 очками остался на 11-й строчке в таблице РПЛ после 15-ти сыгранных туров.
Червиченко: Левников что – купил на несколько лет вперед абонемент на матчи "Спартака" с "Ростовом"? Других судей нет?
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко выразил недоумение по поводу назначения Кирилла Левникова главным судьей на матч "Спартака" и "Ростова" (2:1) в 15-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"