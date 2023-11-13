34-летний испанец, отвечая на вопрос о причине выбора Квинси Промеса в стартовый состав москвичей вместо Александра Соболева, сказал: "потому что идет дождь, а не светит солнце". Ранее Рианчо после поражения "Спартака" от екатеринбургского "Урала" на пресс-конференции напомнил, что "после дождя всегда выходит солнце".
– Честно говоря, не знаю, почему Абаскаль так ответил журналистам, но думаю, что просто неудачно был задан вопрос. Главный тренер "Спартака" хочет отобрать у вас звание главного метеоролога российского футбола? Это добрая поговорка, которая очень популярна в Испании. Не я ее придумал, не надо называть меня метеорологом. Я позитивист! – цитирует Рианчо Metaratings.
В минувшее воскресенье, 12 ноября, "Спартак" одержал победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата России над "Ростовом" со счетом 2:1 (2:0), которая позволила "красно-белым" завершить первый круг на шестом месте в таблице. "Ростов" с 17 очками остался 11-м.
Команда Гильермо Абаскаля с первых минут захватила инициативу и дважды огорчила голкипера "желто-синих" Сергея Песьякова уже к 15-й минуте встречи. В составе хозяев отличились Михаил Игнатов и Квинси Промес. Гости ответили во втором тайме точным ударом с 11-метровой отметки в исполнении защитника Максима Осипенко.
Нападающий Александр Соболев второй матч подряд не попал в стартовый состав, выйдя на замену на 86-й минуте вместо полузащитника "красно-белых" Антона Зиньковского.
Рианчо – о словах Абаскаля про дождь и солнце: не нужно называть меня метеорологом российского футбола
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо отреагировал на резонансную фразу нынешнего наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля перед матчем 15-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"