– Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры – это было прекрасное время, и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуть это. Только совместными усилиями мы сможем этого добиться. Я люблю Украину и период работы в этой стране, но работал и в России. Там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно, – приводит слова 78-летнего румынского специалиста Football.ua.
Напомним, с февраля 2022 года российские клубы и команды отстранены от участия в официальных международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. На прошлой неделе пресс-служба киевского "Динамо" объявила об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера команды после минимального поражения от "Шахтера" со счетом 0:1 в матче чемпионата Украины. Позднее сообщалось, что 78-летний румынский специалист принял решение завершить карьеру. Однако сам Луческу, после того как покинул территорию страны, назвал это слухами и враньем. Он также не исключил возможности вернуться в Россию, возглавив одну из команд.
Луческу: мы должны вернуть товарищеские матчи между российскими и украинскими командами
Экс-главный тренер "Шахтера", киевского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческу признался, что хочет снова стать свидетелем товарищеских матчей между российскими и украинскими командами.
Фото: Globall Look Press