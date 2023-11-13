– Те, кто еще вчера поливали Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать, как будто его и нет в "Спартаке". Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров, – цитирует Салихову Metaratings.
В заключительном матче 15-го тура РПЛ "Спартак" добился минимальной победы в родных стенах над "Ростовом" со счетом 2:1 и завершил первый круг на шестой строчке в таблице, набрав 24 очка. При этом отставание от замыкающего тройку лидеров "Динамо" составляет всего 1 очко. "Краснодар" с 31 очком возглавляет чемпионат России. Вторым идет "Зенит", набравший 29 очков. После ноябрьского международного окна команда Гильермо Абаскаля отправится в Калининград, где 25 ноября сыграет с местной "Балтикой".
Салихова: те, кто еще вчера поливали Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку
Экс-член совета директоров "Спартака" Зарема Салихова подвергла критике игру полузащитника "красно-белых" Хесуса Медины и атакующего полузащитника Тео Бонгонда, которые перешли в московский клуб летом.
Фото: ФК "Спартак"