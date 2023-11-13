"Уверен, что "Краснодар" в каждом матче до перерыва будет играть только на победу. Команде очень важно завершить первую часть чемпионата на первом месте. Это придаст игрокам уверенности в борьбе за чемпионство", — сказал Бышовец "Матч ТВ".
После 15 туров "Краснодар" занимает первую строчку в таблице, набрав 32 очка. До зимнего перерыва команда Владимира Ивича проведет еще 3 матча. 26 ноября "быки" встретятся с "Уралом". Встречу примет "Екатеринбург Арена" в 14:00.
Бышовец: "Краснодару" важно завершить первую часть чемпионата на первом месте. Это придаст игрокам уверенность
Бывший футболист "Зенита" Анатолий Бышовец заявил, что "Краснодару" важно завершить первую часть чемпионата лидером в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"