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Бышовец: "Краснодару" важно завершить первую часть чемпионата на первом месте. Это придаст игрокам уверенность

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Бывший футболист "Зенита" Анатолий Бышовец заявил, что "Краснодару" важно завершить первую часть чемпионата лидером в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Уверен, что "Краснодар" в каждом матче до перерыва будет играть только на победу. Команде очень важно завершить первую часть чемпионата на первом месте. Это придаст игрокам уверенности в борьбе за чемпионство", — сказал Бышовец "Матч ТВ".

После 15 туров "Краснодар" занимает первую строчку в таблице, набрав 32 очка. До зимнего перерыва команда Владимира Ивича проведет еще 3 матча. 26 ноября "быки" встретятся с "Уралом". Встречу примет "Екатеринбург Арена" в 14:00.

Краснодар Бышовец
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