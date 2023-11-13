"Сейчас нам необходимо больше работать, чтобы вернуться на первое место. " Краснодар"— хорошая команда, но мы будем бороться за первое место. Мне не нужно оценивать шансы "Зенита" на чемпионство в этом сезоне. Конечно, "Зенит" будет бороться за первое место", - приводит слова Изидора ТАСС.
Последний матч "Зенита" завершился ничьей. Сине-бело-голубые встречались с "Краснодаром". Итоговый счет игры 1:1. Единственный гол петербуржцев оформил форвард Матео Кассьера. За "Зенит" Изидор сыграл 10 матчей в этом сезоне. В них французкий футболист забил 1 мяч. В петербургском клубе нападающий выступает на правах аренды. Игрок принадлежит "Локомотиву".
Изидор: конечно, "Зенит" будет бороться за первое место в РПЛ
Форвард "Зенита" Вильсон Изидор поделился своим мнением о шансах петербургского клуба на чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"