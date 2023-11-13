– Если оценивать результаты первого круга, то мы точно могли бы сделать больше. Внутри команды мы недовольны итогами 15 туров, но есть ряд объективных причин, почему это произошло. Будем стараться улучшить результаты.
После 15 туров чемпионата России по футболу московский “Спартак” имеет на своем счету 24 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице. В своем последнем матче в рамках РПЛ, который состоялся 12 ноября в Москве на стадионе “Открытие Банк Арена”, красно-белые одержали победу над “Ростовом” со счетом 2:1. В 16 туре Российской Премьер-Лиги спартаковцы на выезде сыграют против калининградской “Балтики”. Эта встреча пройдет 25 ноября.
Источник: Metaratings
Медина – о первом круге “Спартака”: мы недовольны результатами
Полузащитник московского “Спартака” Хесус Медина оценил выступление красно-белых в первом круге Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"