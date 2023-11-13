— Какое чемпионство? Еще 15 матчей впереди. Я не понимаю, о каком чемпионстве вы говорите? Надо будет смотреть потом, сейчас еще рано, – приводит слова Сафонова “РБ Спорт”.
После 15 туров чемпионата России по футболу “Краснодар” имеет на своем счету 32 очка. Подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице. На второй строчке идет петербургский “Зенит”. Коллектив Сергея Семака набрал 30 очков.
Напомним, ранее “Краснодар” никогда в своей истории не выигрывал золотые медали Российской Премьер-Лиги.
Вратарь “Краснодара” Сафонов: какое чемпионство? Еще 15 матчей впереди
Вратарь “Краснодара” Матвей Сафонов выразил мнение о том, что “быкам” рано думать о чемпионстве.
Фото: ФК "Краснодар"