- Считаете, что реально догнать “Зенит” и “Краснодар”? Конечно. Если будем играть так, как с Ростовом, – приводит слова Чернова “Евро-Футбол”.
Вчера, 13 ноября 2023 года, в Москве на стадионе “Открытие Банк Арена” состоялся один из матчей 15-го тура чемпионата России по футболу, в рамках которого местный “Спартак” сыграл против “Ростова”. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Красно-белые набрали 24 очка и оказались на шестом месте в турнирной таблице. “Краснодар” с 32 очками идет первым, а “Зенит” с 30 баллами пребывает на второй строчке.
Чернов: если “Спартак” будет играть так, как с Ростовом, то реально догнать “Зенит”
Защитник московского “Спартака” Никита Чернов после победы над “Ростовом” (2:1) в 15 туре РПЛ заявил о том, что красно-белым реально бороться за чемпионство с петербургским “Зенитом” и “Краснодаром”.
Фото: ФК "Спартак"