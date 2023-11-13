– Не уменьшился ли кредит доверия Давида Деограсии? Не уменьшился. Надо понимать, в какой ситуации Давид пришел. Давид качественно делает свою работу. Нужно время, чтобы мы дальше стабилизировались и набирали очки.
После 15 туров чемпионата России по футболу “Оренбург” имеет на своем счету 13 очков. Подопечные Давида Деограсии занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ. Отметим, что оренбуржцы не выигрывают на протяжении шести матчей подряд во всех официальных турнирах.
Напомним, 50-летний Давид Деограсия стал главным тренером “Оренбурга” в августе нынешнего года.
Источник: “РБ Спорт”
Спортдиректор “Оренбурга”: кредит доверия к Деограсии не уменьшился
Спортивный директор “Оренбурга” Дмитрий Андреев заявил о доверии к главному тренеру команды Давиду Деограсии.
Фото: "Матч ТВ"