"Он прав в том, что нужно играть там, где самые сильные. Но кто будет брать наших футболистов, которые играют слабо и плохо? И почему он оставался здесь в тепличных условиях, а не показал всем пример развития в топ-чемпионатах? Мне было бы интересно посмотреть Березуцкого в "Барселоне", — сказал Губерниев.
Ранее Василий Березуцкий, который уже восемь месяцев проживает в Испании, посоветовал российским спортсменам из всех видов спорта покинуть страну для продолжения роста. Березуцкий считает, что игроки не смогут выйти на новый уровень, если продолжат играть на родине.
В бытность игрока Березуцкий не играл в европейских командах. Он наиболее известен по выступлениям за ЦСКА.
Источник: Sport24.
Губерниев — о словах Березуцкого: почему он сам оставался в тепличных условиях? Посмотрел бы на него в "Барселоне"
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого, посоветовавшего российским игрокам уезжать из страны для роста.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов