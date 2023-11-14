Олусегун: вероятнее всего, уже в 2024 году я получу паспорт РФ. Очень жду этого момента

Футболист "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал, что он очень хочет получить российский паспорт.

Фото: Getty images

"Я еще не получил российское гражданство. Вероятнее всего, уже в 2024 году я получу паспорт РФ. Очень жду этого момента и работаю над этим, для меня это важно", — заявил игрок "РБ Спорт".



Олусегун выступает в России с 2021 года. За основную команду "Краснодара" игрок из Нигерии сыграл 58 матчей и забил в них 8 мячей. В нынешнем сезоне у футболиста 2 гола и 2 результативные передачи в 17 играх. Левый вингер не выступал за взрослую сборную Нигерии. В случае получения российского паспорта у него есть право выступать за национальную команду России.