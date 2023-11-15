"Тут вопрос — зачем Пиняев издевался над Дзюбой. Ну старый, ну не бегает, все это знают. Для чего ему указывать на это? Артему и без того несладко в последнее время. Борзота молодежи тоже иногда зашкаливает", — сказал Милонов.
Ранее сообщалось, что конфликт между Пиняевым и Дзюбой начался на поле по ходу матча со "Спартаком" (1:1) в 14-м туре РПЛ. В ответ на претензии Дзюбы Пиняев заявил, что тот, в отличие от всей команды, не бегает на поле, а передвигается пешком. Позднее, по версии источника, у игроков практически случилась драка в раздевалке.
Однако эту информацию опровергли в "Локомотиве", а сами футболисты посмеялись с такой информации.
Источник: "РБ Спорт".
Милонов: зачем Пиняев издевался над Дзюбой. Он старый, ну не бегает
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на слухи про конфликт между нападающими "Локомотива" Сергеем Пиняевым и Артёмом Дзюбой.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС