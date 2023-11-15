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Милонов: зачем Пиняев издевался над Дзюбой. Он старый, ну не бегает

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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на слухи про конфликт между нападающими "Локомотива" Сергеем Пиняевым и Артёмом Дзюбой.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
"Тут вопрос — зачем Пиняев издевался над Дзюбой. Ну старый, ну не бегает, все это знают. Для чего ему указывать на это? Артему и без того несладко в последнее время. Борзота молодежи тоже иногда зашкаливает", — сказал Милонов.

Ранее сообщалось, что конфликт между Пиняевым и Дзюбой начался на поле по ходу матча со "Спартаком" (1:1) в 14-м туре РПЛ. В ответ на претензии Дзюбы Пиняев заявил, что тот, в отличие от всей команды, не бегает на поле, а передвигается пешком. Позднее, по версии источника, у игроков практически случилась драка в раздевалке.

Однако эту информацию опровергли в "Локомотиве", а сами футболисты посмеялись с такой информации.

Источник: "РБ Спорт".

Локомотив Милонов Пиняев Дзюба
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