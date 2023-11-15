"Конечно, мне интересен чемпионат России, но я не могу говорить, я за рубежом", — сказал Вайсс.
59-летний Вайсс известен в России по работе в раменском "Сатурне" с февраля 2006 по май 2007 года. Команда при нём доходила до полуфинала Кубка России, где проиграла "Спартаку".
Источник: "РБ Спорт".
Вайсс — про информацию о назначении в "Сочи": мне интересен чемпионат России, но я за рубежом
Главный тренер "Слована" Владимир Вайсс отреагировал на информацию о своём возможном назначении в "Сочи".
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