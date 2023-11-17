"Завершился первый круг, за этот период принято давать какие?то оценки клубам, но "Спартак" оценивать я даже не хочу. Пусть отрыв лидеров от красно?белых еще не слишком большой, но я не думаю, что "Спартак" сможет навязать борьбу "Краснодару" и "Зениту". В этом сезоне "Спартак" не сможет стать чемпионом", — приводит слова Шмарова "РБ Спорт".
По итогам первого круга РПЛ "Спартак" занимает шестое место, набрав 24 очка. В последнем матче первой половины чемпионата красно-белые встречались с "Ростовом". Москвичи обыграли оппонентов со счетом 2:1. Голы оформили полузащитник Михаил Игнатов и нападающий Квинси Промес. В 16-м туре московский клуб сыграет с "Балтикой". Игра пройдет 25 ноября. Начало — 19:45 (мск).
Шмаров: в этом сезоне "Спартак" не станет чемпионом. Красно-белые не смогут навязать борьбу "Зениту" и "Краснодару"
Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Шмаров заявил, что "Спартак" не сможет стать чемпионом РПЛ в этом году.
Фото: ФК "Спартак"