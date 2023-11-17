"Мы никакого запроса не получали. Это неправда", — приводит слова Монкады Sport24.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что сербский нападающий Лука Йович может перейти в московский "Локомотив". В текущем сезоне форвард принял участие в 7 матчах (223 минуты). За это время футболист не смог отличиться голевыми действиями.
Спортивный директор "Милана" Монкада — о трансфере Йовича в "Локомотив": это неправда
Спортивный директор "Милана" Джеффри Монкада прокомментировал слухи о переходе нападающего итальянского клуба в "Локомотива".
Фото: ФК "Милан"