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Спортивный директор "Милана" Монкада — о трансфере Йовича в "Локомотив": это неправда

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Спортивный директор "Милана" Джеффри Монкада прокомментировал слухи о переходе нападающего итальянского клуба в "Локомотива".
Фото: ФК "Милан"
"Мы никакого запроса не получали. Это неправда", — приводит слова Монкады Sport24.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что сербский нападающий Лука Йович может перейти в московский "Локомотив". В текущем сезоне форвард принял участие в 7 матчах (223 минуты). За это время футболист не смог отличиться голевыми действиями.

Российские трансферы Йович Локомотив Милан
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