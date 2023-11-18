"Соответствует ли действительности информация о расставании с игроками? Не соответствует", — сказал Медведев.
Ранее появилась информация, что "Зенит" готов попрощаться с игроками уже в зимнее трансферное окно, желая омолодить состав. Также клуб, по данным источника, хочет подписать двух игроков "Урала" и защитника" Динамо".
Источник: РИА Новости
"СЭ": "Зенит" хочет расстаться с Суторминым и Ерохиным в зимнее трансферное окно
В "Зените" опровергли информацию о желании расстаться с Ерохиным и Суторминым
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о желании команды расстаться с полузащитниками Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым.
Фото: ФК "Зенит"