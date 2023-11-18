"Молодому испанцу сейчас нет смысла приезжать играть в Россию за "Спартак". Все-таки РПЛ значительно уступает Ла Лиге по уровню", — сказал Рианчо.
Специалист отметил, что к тому же у российских клубов нет еврокубков. Рианчо заявил, что молодые футболисты в Испании получают достаточное количество игрового времени, так как их футбольная школа — одна из лучших в мире.
Источник: "РБ Спорт".
Рианчо: молодому испанцу сейчас нет смысла приезжать играть в Россию за "Спартак"
Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что молодым испанцам сейчас нет смысла ехать в московскую команду.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф