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Рианчо: молодому испанцу сейчас нет смысла приезжать играть в Россию за "Спартак"

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Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что молодым испанцам сейчас нет смысла ехать в московскую команду.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"Молодому испанцу сейчас нет смысла приезжать играть в Россию за "Спартак". Все-таки РПЛ значительно уступает Ла Лиге по уровню", — сказал Рианчо.

Специалист отметил, что к тому же у российских клубов нет еврокубков. Рианчо заявил, что молодые футболисты в Испании получают достаточное количество игрового времени, так как их футбольная школа — одна из лучших в мире.

Источник: "РБ Спорт".

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