– Дмитрий будет бороться за место в составе “Зенита”. Он очень много пропустил из-за травмы. Даже в тех матчах, когда попадал в запас, ему было бы трудно сыграть, спина не позволила бы. Это должен решать Сергей Богданович, какую форму набрал или нет Дима. Если не выпускает его на поле, значит, пока он не готов играть.
В конце прошлого сезона в СМИ появлялась информация о том, что защитник Дмитрий Чистяков может сменить клубную прописку. По слухам, центрбек был интересен нескольким клубам Российской Премьер-Лиги.
Напомним, 29-летний Дмитрий Чистяков является игроком петербургского “Зенита” с лета 2021 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2,50 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.
Источник: “РБ Спорт”
Агент: Чистяков будет бороться за место в составе “Зенита”
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника “Зенита” Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента в стане сине-бело-голубых.
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