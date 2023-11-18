Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
10:00
Арсенал ТулаНе начат
Кубань
15:30
СКА-ХабаровскНе начат
Черноморец
17:00
ЛенинградецНе начат
Нефтехимик
17:00
СоколНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Венгрия
17:00
ЧерногорияНе начат
Сербия
17:00
БолгарияНе начат
Швеция
20:00
ЭстонияНе начат
Бельгия
20:00
АзербайджанНе начат
Португалия
22:45
ИсландияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
СловакияНе начат
Испания
22:45
ГрузияНе начат
Лихтенштейн
22:45
ЛюксембургНе начат
Шотландия
22:45
НорвегияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
19:00
ЛитваНе начат

Рыков — о результатах "Динамо" в сезоне: все хорошо, третье место. Вижу, что вырисовывается стиль

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Помощник главного тренера "Динамо-2" Владимир Рыков высказался о выступлении основной команды в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
"Доволен результатом — третье место. Я вижу, что вырисовывается стиль у команды. Много молодежи появляется. Все хорошо", — сказал Рыков.

36-летний Рыков завершил игровую карьеру летом 2023 года и вошёл в тренерский штаб "Динамо-2". В игре с 2DROTS бывший защитник появился на поле.

"Динамо" по итогам 15 матчей чемпионата России отстаёт от лидирующего "Краснодара" на семь очков, а от идущего вторым "Зенита" — на пять.

Источник: РИА Новости.

Рыков Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится