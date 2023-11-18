"Доволен результатом — третье место. Я вижу, что вырисовывается стиль у команды. Много молодежи появляется. Все хорошо", — сказал Рыков.
36-летний Рыков завершил игровую карьеру летом 2023 года и вошёл в тренерский штаб "Динамо-2". В игре с 2DROTS бывший защитник появился на поле.
"Динамо" по итогам 15 матчей чемпионата России отстаёт от лидирующего "Краснодара" на семь очков, а от идущего вторым "Зенита" — на пять.
Источник: РИА Новости.
Рыков — о результатах "Динамо" в сезоне: все хорошо, третье место. Вижу, что вырисовывается стиль
Помощник главного тренера "Динамо-2" Владимир Рыков высказался о выступлении основной команды в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов