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Лепский: Личка-игрок пригодился бы "Динамо"

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Защитник "Динамо" Иван Лепский оценил игру главного тренера "Динамо" Марцела Лички в товарищеском матче с 2DROTS (2:1).
Фото: ФК "Динамо"
"Марцел не потерял ни одного мяча, поэтому он хороший форвард. Конечно, он бы пригодился "Динамо", — сказал Лепский.

Отметим, что чешский специалист в этой товарищеской игре появился на поле на несколько минут.

18-летний Лепский стал привлекаться к матчам за основной состав "Динамо" именно при Личке. Молодой защитник сыграл уже в двух таких, проведя на поле 116 минут.

Источник: "РБ Спорт".

Личка Лепский Динамо
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