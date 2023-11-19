"Марцел не потерял ни одного мяча, поэтому он хороший форвард. Конечно, он бы пригодился "Динамо", — сказал Лепский.
Отметим, что чешский специалист в этой товарищеской игре появился на поле на несколько минут.
18-летний Лепский стал привлекаться к матчам за основной состав "Динамо" именно при Личке. Молодой защитник сыграл уже в двух таких, проведя на поле 116 минут.
Источник: "РБ Спорт".
Лепский: Личка-игрок пригодился бы "Динамо"
Защитник "Динамо" Иван Лепский оценил игру главного тренера "Динамо" Марцела Лички в товарищеском матче с 2DROTS (2:1).
Фото: ФК "Динамо"