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Евсеев: Галицкий сказал, что для меня всегда двери открыты. Он делает все для жителей Краснодара

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Главный тренер "Кубани" Вадим Евсеев рассказал о своём отношении к владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому.
Фото: ФК "Шинник"
"Общаюсь ли я с Галицким? Не близко, но иногда — да, бывает. Он мне сказал как-то, что для меня всегда двери открыты. Он говорил, что хочет после себя оставить наследие для города, региона. Все делает для детей, жителей Краснодара. Мне приятно находиться в этом городе", — сказал Евсеев.

47-летний Евсеев возглавил "Кубань" в сентябре 2023 года, а нынешний сезон начинал в качестве главного тренера команды РПЛ "Факел" Воронеж. Вместе с "Кубанью" специалист провёл 10 матчей, из которых проиграл пять. Евсееву пока не удаётся вывести команду из зоны вылета Первой лиги.

В последнем осеннем туре "Кубань" проведёт матч с саратовским "Соколом" в гостях, а сегодня, 19 ноября, проведёт домашний матч с клубом "СКА-Хабаровск".

Источник: "РБ Спорт".

Галицкий Краснодар Кубань
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