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Пиняев — о посещении Мамаева кургана: эмоции — завораживающие. Дань уважения и благодарность людям

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Нападающий сборной России Сергей Пиняев поделился эмоциями от посещения Мамаева кургана в Волгограде.
Фото: Leonid Andronov/Shutterstock
"Эмоции — завораживающие. Мы почтили здесь память тех, кто погиб в Великую Отечественную. Это дань уважения и благодарность людям за то, что они сделали для нас. Это было полезно и правильно, что мы побывали здесь", — сказал Пиняев.

Отметим, что ранее это сделала и сборная Кубы, с которой у сборной России состоится матч 20 ноября. Эта игра станет последней для сборной России в календарном году. В следующий раз команда Валерия Карпина соберется вместе не ранее весны 2024 года.

Источник: "РБ Спорт".

Пиняев Сборная России Локомотив
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