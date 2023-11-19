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Текке: гарантирую, что в итоге "Зенит" обойдет "Краснодар" в турнирной таблице и снова будет первым

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Бывший нападающий "Зенита" Фатих Текке считает, что команда из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне вновь станет чемпионом России.
Фото: Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
"Гарантирую, что в итоге "Зенит" обойдет "Краснодар" в турнирной таблице и снова будет первым. "Зенит" — лучшая команда России, она сильнее любого соперника в РПЛ", — сказал Текке.

46-летний Текке играл за "Зенит" с 2006 по 2009 год. За это время нападающий принял участие в 91 матче, в которых забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. Затем Текке также поиграл за "Рубин", а в 2012 году завершил карьеру.

Источник: "РБ Спорт".

Текке Зенит
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