"Гарантирую, что в итоге "Зенит" обойдет "Краснодар" в турнирной таблице и снова будет первым. "Зенит" — лучшая команда России, она сильнее любого соперника в РПЛ", — сказал Текке.
46-летний Текке играл за "Зенит" с 2006 по 2009 год. За это время нападающий принял участие в 91 матче, в которых забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. Затем Текке также поиграл за "Рубин", а в 2012 году завершил карьеру.
Источник: "РБ Спорт".
Текке: гарантирую, что в итоге "Зенит" обойдет "Краснодар" в турнирной таблице и снова будет первым
Бывший нападающий "Зенита" Фатих Текке считает, что команда из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне вновь станет чемпионом России.
Фото: Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»