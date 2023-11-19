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Metaratings: вратарь Васютин может уйти из "Зенита" в скандинавский клуб

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По данным СМИ, голкипер "Зенита" Александр Васютин может сменить клуб зимой 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"
28-летний вратарь "Зенита" Александр Васютин может покинуть клуб, сообщают СМИ. По данным источника, футболист недоволен количеством своего игрового времени.

Сообщается, что в ближайшее трансферное окно Васютин может рассмотреть вариант с уходом. При этом к нему проявляют интерес клубы из чемпионатов Дании и Швеции, в частности, шведский "Юргорден".

В текущем сезоне на счету Васютина 5 матчей за "Зенит" во всех турнирах, в которых он пропустил 7 голов, дважды завершив встречи "всухую". Ранее в своей карьере Александр выступал в Скандинавии за "Юргорден", а также норвежский "Сарпсборг" и финский "Лахти".

Источник: Metaratings.ru

Зенит Юргорден Васютин Российские трансферы
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