"Тепло встретили Юрия Палыча, как и всегда. Он вообще не изменился! Всегда выглядит хорошо", — сказал Гильерме "СЭ".
Семин ушел с поста главного тренера "Локомотива" в мае 2020 года. Наставник трижды приводил московский клуб к золотым медалям чемпионата России, 6 раз к победе в Кубке России и три раза становился победителем Суперкубка России.
Гильерме: тепло встретились с Семиным. Палыч вообще не изменился
Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о встрече с бывшим наставником железнодорожников Юрием Семиным.
Фото: "Чемпионат"