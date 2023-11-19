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Гильерме: тепло встретились с Семиным. Палыч вообще не изменился

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Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о встрече с бывшим наставником железнодорожников Юрием Семиным.
Фото: "Чемпионат"
"Тепло встретили Юрия Палыча, как и всегда. Он вообще не изменился! Всегда выглядит хорошо", — сказал Гильерме "СЭ".

Семин ушел с поста главного тренера "Локомотива" в мае 2020 года. Наставник трижды приводил московский клуб к золотым медалям чемпионата России, 6 раз к победе в Кубке России и три раза становился победителем Суперкубка России.

Локомотив Семин Гильерме
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