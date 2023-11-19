"Поведение и дисциплина Соболева оставляют желать лучшего. Если он не пересмотрит свое отношение, европейский клуб не возьмет его — о Европе можно будет забыть", — приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появились слухи о том, что Соболевым интересовалась команда из Италии, но клуб решил отказаться от покупки футболиста из проблем с дисциплиной. В текущем сезоне РПЛ российский форвард сыграл 12 матчей, в которых нападающий отметился 2 голами и 3 результативными передачами.
Канчельскис: если Соболев не пересмотрит свое отношение к дисциплине, то о переходе в Европу можно будет забыть
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил шансы нападающего "Спартака" Александра Соболева на переход в европейский клуб.
Фото: ФК "Спартак"