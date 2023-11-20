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"СЭ": защитник "Динамо" Даса выбыл на 3-4 недели из-за травмы в сборной Израиля

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По данным СМИ, защитник московского "Динамо" Эли Даса вряд ли сыграет за клуб в осенней части сезона.
Фото: ФК "Динамо"
Правый защитник московского «Динамо» и капитан сборной Израиля Эли Даса получил повреждение в матче квалификационного турнира к ЧЕ-2024 против Румынии (1:2), сообщают СМИ. 30-летний футболист был заменен на 62-й минуте - по данным источника, из-за травмы голеностопа.

Сообщается, что врачи сборной Израиля прогнозируют возвращение Дасы в строй после травмы через 3-4 недели. При этом последний матч «Динамо» в осенней части сезона - выездная встреча 18 тура РПЛ с воронежским "Факелом" - состоится 10 декабря, т.е. через 20 дней. Таким образом, Эли Даса с высокой вероятностью больше не сыграет за клуб до зимней паузы.

По итогам первого круга "Динамо" с 25 очками нахдоится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Защитник Эли Даса в текущем сезоне сыграл за бело-голубых в 12 матчах чемпионата России, не отметившись результативными действиями.

Источник: "СЭ"

Динамо Сборная Израиля Даса
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